Украинские власти нашли европейские комплектующие в иранских дронах и предложили разбомбить заводы по их производству в Иране, Сирии и России — The Guardian

В иранских дронах-камикадзе, которыми Россия атакует украинские города, обнаружены комплектующие производства европейских компаний. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на секретный документ, который украинские власти передали представителям G7 в августе.

В нем, в частности, говорится, что за предыдущие три месяца украинские города были атакованы более чем 600 иранскими дронами, в которых были обнаружены европейские компоненты. Так, в Киеве утверждают, что в БПЛА «Шахед-131» содержится 52 детали западного производства, а в «Шахед-136» — 57.

Как следует из украинского доклада, речь идет о комплектующих, произведенных пятью европейскими компаниями, а именно немецкими Ti Automotive Gmbh и International Rectifier, швейцарскими STMicroelectronics и U-blox, а также голландской NXP Semiconductor.

По данным Киева, Иран импортирует европейские комплектующие для своего оружейного производства через третьи страны, такие как Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Коста-Рика. В документе также отмечается, что «иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются».

Как пишет The Guardian, авторы документа не предложили никаких новых санкционных мер, которые могли бы воспрепятствовать использованию продукции европейских компаний в производстве иранских беспилотников, В то же время в докладе говорится, что в ситуации, когда экспортные ограничения демонстрируют свою неэффективность, решить проблему можно с помощью «ракетных ударов по заводам, производящим дроны, в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в России».

Авторы документа подчеркнули, что нанести такие удары украинские военные могут в том случае, если западные союзники Украины предоставят ей «необходимые средства поражения». The Guardian отмечает, что таким решениям западные союзники, вероятно, будут препятствовать.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.