Режиссер Александр Сокуров заявил, что его слова о завершении карьеры были вырваны из контекста 

Режиссер Александр Сокуров опроверг сообщения о завершении своей карьеры. Он заявил, что его слова были «вырваны из контекста», передает ТАСС.

Ранее российские СМИ сообщили, что Сокуров объявил о завершении своей карьеры. Поводом для этого стали слова режиссера о том, что ему отказали в выдаче прокатного удостоверения его фильму «Сказка», и из-за запрета его профессиональная карьера «завершилась». «Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России», — цитировали его СМИ.

«Это [слова о завершении карьеры], конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — пояснил Сокуров.

Он напомнил, что ранее Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений не только «Сказке», но и его картинам «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь». По словам Сокурова, он опасается, что прокатного удостоверения не получит и его фильм «Александра» с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли.

Кроме того, по словам Сокурова, под угрозой и дальнейшая работа его фонда дебютного кино «Пример интонации». «Нам отказано в господдержке наших дебютных фильмов», — посетовал Сокуров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.