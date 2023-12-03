Режиссер Александр Сокуров сообщил о завершении карьеры. Ранее Минкультуры не выдало прокатное удостоверение его фильму «Сказка»

Режиссер Александр Сокуров сообщил порталу News.ru о завершении своей профессиональной карьеры. Ранее Минкультуры не выдало прокатное удостоверение его фильму «Сказка».

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась», — сказал он.

Режиссер подтвердил информацию о завершении карьеры в разговоре с РБК. «Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал он.

В октябре Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова «Сказка». Незадолго до этого картину запретили показывать на фестивале «Каро.Арт» в Москве.

3 декабря Ксения Собчак опубликовала «Сказку» на своем ютуб-канале. «Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на “иные случаи, определенные законом”. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — говорится в телеграм-канале Собчак «Кровавая барыня».

Премьера «Сказки» состоялась на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. Кинокритик Антон Долин называл этот фильм самым экспериментальным и радикальным из всех работ Сокурова. По сюжету «Сказки» Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду.

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