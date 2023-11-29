Навальный, Набиуллина и Зеленский попали в список самых влиятельных людей Европы

Издание Politico представило список из 28 персон, которые, по мнению журналистов, будут оказывать влияние на политическую обстановку в Европе в следующем, 2024 году. Все фигуры в этом списке были разделены на три категории: «деятели», «мечтатели» и «разрушители».

Согласно оценкам журналистов, «самым влиятельным человеком» в Европе стал лидер польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск. Он занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год, а затем стал председателем Евросовета. Издание называет его «борцом за демократическое, современное, европейское видение будущего».

Деятелем года была признана премьер-министр Италии, лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая «приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра», а также создала вокруг себя значительный, хотя и осторожный фан-клуб. В категории «мечтатели» первое место занял президент Украины Владимир Зеленский, а второе — оппозиционный политик Алексей Навальный, который был назван «российским Манделой» журналом Politico.

Номинация «разрушители» включает в себя людей, существенно изменивших свою сферу деятельности. В этом году первое место в этой категории досталось главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которую Politico назвал «молчаливым союзником» президента России Владимира Путина.

«За десять лет, что Набиуллина возглавляет Центробанк России, ее агрессивная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», — пишет Politico. Издание называет ее «банкиром Путина» и отмечает, что она «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля». Отмечают журналисты и неожиданный взлет Набиуллиной — она родилась в рабочей семье в Уфе, что не помешало ей стать первой женщиной на посту главы центробанка среди стран бывшей «большой восьмерки».

Британское издание BBC год назад публиковало список из 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года. Тогда в него вошли три россиянки: певица Алла Пугачева, главного редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова и художница Александра Скочиленко, а также первая леди Украины Елена Зеленская, главу «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук и многие другие.

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