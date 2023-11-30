Перемирие в Газе продлено еще на один день

Перемирие в Газе продлено на еще один день. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там уточнили, что продление паузы в боевых действиях в палестинском анклаве связано с продолжением переговоров об освобождении захваченных ХАМАСом заложников.

Продление паузы в боевых действиях также подтвердили в ХАМАСе. При этом руководство группировки утверждает, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей из числа заложников и тела троих погибших в обмен на продление перемирия.

Накануне палестинские боевики освободили еще двух заложниц с российским гражданством — 50-летнюю Елену Труфанову и ее 73-летнюю мать Ирину Татти.

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина ХАМАС освободил двух россиян и передал их вечером Международному комитету Красного Креста. Двое россиян будут направлены представителям Министерства иностранных дел России», – говорилось в сообщении в телеграм-канале ХАМАСа.

Перемирие в Газе началось 24 ноября после того, как представители Израиля и ХАМАСа при посредничестве МИД Катара смогли договориться о паузе в боевых действиях в Газе и освобождении палестинских заключенных израильских тюрем в обмен на заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября.

По условиям первоначального соглашения, Израиль должен был на четыре дня прекратить боевые действия в Газе и освободить 150 палестинских заключенных своих тюрем, в обмен ХАМАС обещал отпустить 50 заложников. После этого перемирие уже дважды продлевалось. По последним данным, за это время ХАМАС отпустил 61 израильтянина и 25 иностранцев.

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