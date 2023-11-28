Омбудсмен Львова-Белова назвала «личной» информацию об удочерении Сергеем Мироновым девочки из Херсона 

В аппарате уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой ответили на запрос «Дождя» по поводу информации об удочерении председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым 10-месячной девочки из Херсона. Омбудсмен назвала эту информацию «личной» и отказалась подтверждать или опровергать ее.

«Не считаем целесообразным и возможным комментировать информацию личного характера относительно депутата Государственной думы Российской Федерации, лидера партии “Справедливая Россия – За Правду” Сергея Миронова, тем более, что сам политик сообщил через официальный ТГ-канал свое отношение к этой ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее «Важные истории» рассказали, что 70-летний Миронов и его жена удочерили девочку, похищенную в Украине. Ей изменили имя и место рождения. Сам Миронов назвал это «фейком от украинских спецслужб и их западных кураторов».

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.