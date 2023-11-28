Израиль готов освободить «икону палестинского протеста»

Израиль готов освободить еще 50 палестинских женщин-заключенных. Их имена уже добавлены в официальные списки на обмен, сообщает Times of Israel. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что женщин отпустят, «если будут освобождены дополнительные израильские заложники».

Как отмечает Times of Israel, в списках на обмен оказалась и так называемая «икона палестинского протеста» — Ахед Тамими. Ее арестовали около трех недель назад после того, как она написала в соцсетях, что палестинцы будут «убивать» евреев и «выпивать их кровь». В подростковом возрасте Такими уже оказывалась в израильской тюрьме за то, что дала пощечину солдату ЦАХАЛа.

После того, как Израиль заявил, что готов освободить еще 50 палестинских женщин- заключенных, общее количество имен в списках на обмен достигло 350.

Ранее стало известно об обмене четвертой группы захваченных ХАМАСом заложников на палестинских заключенных израильских тюрем. ХАМАС отпустил 11 заложников, а Израиль — 33 заключенных. Как сообщалось, все 11 заложников — израильтяне с двойным гражданством. Из них трое несовершеннолетних французских граждан, двое граждан Германии и шесть аргентинцев.

Накануне также была продлена сделка между Израилем и ХАМАСом. По условиям договоренности, Израиль продлит паузу в боевых действиях в Газе еще на два дня и освободит 60 палестинских заключенных, а ХАМАС отпустит еще 20 израильских заложников.

Договориться о временном прекращении боевых действий и обмене палестинских заключенных из израильских тюрем на захваченных ХАМАСом заложников удалось на прошлой неделе при посредничестве МИД Катара. Четырехдневная пауза в боевых действиях начала действовать утром 24 ноября. Также Израиль отпустил 150 заключенных в обмен на 50 заложников.

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