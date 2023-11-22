Мосгорсуд оставил Аяза Шабутдинова под стражей, отклонив предложение о залоге в 15 миллионов рублей

Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя Аяза Шабутдинова, отклонив предложение о залоге в 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Во время рассмотрения апелляции жалобы на арест Аяз Шабутдинов держал плакат «Предприниматель». Трансляция в суд велась из СИЗО-2 «Бутырка», куда Аяз был помещен под стражу.

В судебном заседании участвовали трое пострадавших по делу продавца «образовательными курсами». По словам одной из пострадавших, предпринимательницы Натальи Калистратовой, на образовательных сеансах в кофе добавляли неизвестные «зеленые таблетки», сообщает РИА Новости. Сейчас таблетки, по ее словам, находятся на экспертизе. На встречах с Шабутдиновым проходили медитации, участники слушали музыку и «находились в состоянии эйфории».

Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что еще 30 потенциальных пострадавших готовят заявления в полицию. Сейчас заявленный ущерб по делу составляет четыре миллиона рублей по документам от 8 потерпевших.

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