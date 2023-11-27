Грузия не пускает в страну 16 бывших заключенных из Украины. Они застряли в буферной зоне 

Грузия не пускает в страну бывших заключенных из Украины. В нейтральной зоне на КПП «Дарьяли» («Верхний Ларс») сейчас находятся 16 мужчин. Об этом сообщает издание Paper Kartuli со ссылкой на проект помощи украинцам Volunteers Tbilisi.

Бывших заключенных не пускают в Грузию с начала ноября, говорят волонтеры. Некоторые провели в буферной зоне три дня, другие находятся там уже больше двух недель.

«Несколько человек там — крымчане, они оказались в заключении до аннексии, а после их перевели в Херсон. На руках из документов: справка об освобождении и бумага о подтверждении личности», — рассказал представитель проекта Volunteers Tbilisi.

Несколько человек сейчас находятся в подвальном помещении. Из-за того, что там нет отопления часть из них простудилась, а у кого-то начались проблемы с почками. Волонтеры привозят мужчинам еду, воду, медикаменты, а также и предметы личной гигиены. При этом они утверждают, что МИД Украины и посольство страны в Грузии в курсе сложившейся ситуации.

Бывшие украинские заключенные уже не раз оказывались в подобном положении. Так, в конце октября семь человек, которые отбывали заключение в Херсоне, две недели жили в нейтральной зоне у КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Через Грузию они пытались вернуться в Украину, но у некоторых не было необходимых для этого документов. Похожая ситуация произошла в августе. Тогда шестеро украинцев провели в буферной зоне 11 дней.

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