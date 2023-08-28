Группе бывших украинских заключенных, насильно вывезенных в Россию, удалось покинуть страну

Грузинские пограничники пропустили на территорию страны группу бывших украинских заключенных, пытавшихся покинуть Россию. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на представителей правозащитной организации UnMode.

Речь идет о шестерых гражданах Украины. Пятеро из них были вывезены из исправительных учреждений Херсона, когда российские войска отступали из города. Еще один, оказавшись на оккупированной российскими войсками территории, попытался покинуть зону боевых действий, въехав в Россию, но был помещен там в фильтрационный лагерь.

Освободившись, все шестеро решили вернуться в Украину через Грузию. Однако, 17 августа на КПП «Верхний Ларс» грузинские пограничники без объяснения причин не пропустили их на территорию страны. После этого украинцы 10 дней прожили в буферной зоне.

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