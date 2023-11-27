«Фантомный» иск о банкротстве обвалил акции «СПБ-Биржи»

Арбитражный суд Москвы вернул заявление о банкротстве «СПБ-Биржи». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Ранее представители площадки настаивали на том, что компания не подавала в суд документы о признании ее банкротом. В карточке дела не был указан заявитель.

В свою очередь, «Интерфакс», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией, пишет что московский арбитражный суд вернет заявление о банкротстве «СПБ-Биржи», но не уточняет, кому именно. «Заявление будет возвращено в связи с тем, что заявителем не соблюден досудебный порядок», — говорится в заметке.

Утром 27 ноября стало известно, что в Московский арбитражный суд поступил иск о признании «СПБ Биржи» банкротом. В самой компании заявили, что не подавали документы на банкротство. «"СПБ биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорилось в сообщении площадки. Не было сообщений о банкротстве биржи и на «Федресурсе» — едином федеральном реестре, где также содержатся сведения о банкротах.

На новостях о предполагаемом банкротстве акции «СПБ Биржи» обвалились. В моменте они подешевели на 34%. Однако после того, как компания опубликовала опровержение, котировки пошли вверх. Теперь действия игроков проверит регулятор. «Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО “СПБ Биржа”, с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — пояснили в Центробанке.

В то же время торговая площадка планирует обратиться в полицию «для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном “СПБ Биржей”». «СПБ Биржа уже заявляла ранее, что она не подавала каких-либо документов в арбитражный суд. СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий», — говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечает «Фонтанка», в СМИ автором иска назвали юриста из Уфы Константина Смирнова. Из картотеки следует, что 24 ноября в отношении ПАО «СПб Биржа» поступили два иска — гражданский и банкротный. Автор первого — Константин Смирнов, иск подан в Арбитражный суд Башкортостана. Соответчик по этому иску — зарегистрированная в Уфе ООО «Компания БКС», а в качестве третьего лица привлечен расчетный депозитарий биржи «СПБ Банк». Заявитель второго иска, банкротного, поданного в Арбитражный суд Москвы, не указан. «Фонтанка» пишет, что, возможно, с заявлением о банкротстве биржи тоже выступил Смирнов, но заявление было подано с нарушениями или в картотеку попали не все данные. Иск же попал в московский суд по месту регистрации ответчика, то есть «СПб Биржи».

При этом в разговоре с журналистами Константин Смирнов сказал, что не имеет отношения к иску о банкротстве биржи.

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