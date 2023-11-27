В суд поступил иск о признании «СПБ Биржи» банкротом. В самой компании сказали, что признаков банкротства нет

В Московский арбитражный суд поступил иск о признании «СПБ Биржи» банкротом. Соответствующая карточка появилась в базе данных суда. В ней говорится, что иск подали неназванные кредиторы торговой площадки.

Ранее государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщали, что заявление о банкротстве в суд подала сама «СПБ Биржа». Позже в телеграм-канале торговой площадки появилось сообщение с опровержением этой информации. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорилось в нем. После этого Биржа ввела запрет с 27 ноября на подачу заявок по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях.

После первых сообщений о предполагаемом банкротстве «СПБ Биржи» ее акции упали в цене почти на 34%, но после публикации опровержения вернулись к прежнему уровню.

В начале ноября власти США ввели против «СПБ Биржи», которая специализируется на торговле иностранными ценными бумагами, блокирующие санкции, полностью изолирующие торговую площадку долларовой системы и активов.

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