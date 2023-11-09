Россияне остались без Apple и «Алибабы»

Под американские санкции попала «СПБ биржа». Через нее велась большая часть торговли иностранными бумагами в России. Сейчас биржа приостановила торги иностранными акциями и уже несколько раз перенесла дату их возобновления. Что это значит для инвесторов?

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило «СПБ биржу» в SDN-лист — список людей и организаций, с которыми нельзя вести дела гражданам США.

Эти санкции вступают в действие не моментально. OFAC позволил завершить отношения с «СПБ биржей» до 31 января 2024 года. Поэтому пока что технических причин для остановки торговли американскими акциями нет.

Однако сразу после объявления о санкциях «СПБ биржа» сама приостановила все торги. Торги российскими акциями стали доступны на следующий день, а перезапустить оборот иностранных бумаг решили 6 ноября (в выходные биржа обычно не работает). Но затем паузу снова продлили еще как минимум на неделю. В «СПБ бирже» пояснили, что «взаимодействуют с контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях».

Чем важна «СПБ биржа»

В России есть две главных биржи, на которых можно купить ценные бумаги, — Московская и СПБ (еще есть Санкт-Петербургская Валютная биржа, но там список торгуемых ценных бумаг совсем небольшой). Доступ к иностранным бумагам долгое время предоставляла только «СПБ биржа». С 2014 года у нее появился доступ к нескольким десяткам популярных у инвесторов американских акций, и после этого они регулярно добавляли новые ценные бумаги. В 2020 году биржа запустила торговлю европейскими акциями.

Мосбиржа в 2020 году тоже запустила торговлю иностранными акциями, но большинство инвесторов в России продолжали пользоваться «СПБ биржей». После 24 февраля 2022 года торги иностранными бумагами на Мосбирже были остановлены: вначале сама биржа не работала, а затем акции западных компаний, купленные через Мосбиржу, оказались заморожены.

Подробнее про заморозку Дело в том, что информация о ценных бумагах и их владельцах хранилась в Национальном Расчетном Депозитарии (НРД), а через него передавалась в европейские Euroclear и Clearstream. С марта 2022 года зарубежные компании временно заморозили расчеты с НРД, поскольку часть операций могла совершаться попавшими под санкции российскими инвесторами и компаниями. А летом и сам НРД попал под один из пакетов европейских санкций, что затормозило попытки договориться с Euroclear и Clearstream и отделить подсанкционные активы от активов остальных россиян. С тех пор купленные через Мосбиржу иностранные акции остаются замороженными. Цепочка учета большей части торгующихся на «СПБ бирже» иностранных акций была другая — она вела в главный американский депозитарий DTC. Он не останавливал все расчеты с «СПБ биржей», поэтому последние полтора года торговля американскими акциями продолжалась.

Последние полтора года в России иностранные акции торговались только через «СПБ биржу». Объем торгов американскими и европейскими акциями за этот период упал втрое — в основном за счет ограничений ЦБ, запрещающих торговать акциями «недружественных стран» неквалифицированным инвесторам (98% всех инвесторов в России). Но «СПБ биржа» постаралась открыть доступ к новым рынкам: в 2022 году запустилась торговля акциями с гонконгской биржи (в основном это акции китайских компаний) — и постепенно добавлялись новые инструменты.

В условиях ограничений от ЦБ и внешних санкций, у российских инвесторов оставалось все меньше возможностей вложиться в какой-то рынок, кроме российского. Благодаря «СПБ бирже» в октябре 2023 года такие варианты еще были, но теперь могут исчезнуть совсем.

Что будет с активами инвесторов

Представители биржи сразу заявили, что санкции не затронут активы клиентов. Но это не значит, что ими можно будет свободно распоряжаться. Аналитики считают, что вполне вероятен сценарий, который случился с западными ценными бумагами на Московской бирже: технически активы все еще принадлежат инвесторам, но ни продать их, ни получить с них дивидендную прибыль уже полтора года нельзя.

Кстати, прибыль от этих активов может никогда не достаться российским инвесторам Прибыль может пойти на восстановление Украины. Такие разговоры уже давно идут в отношении замороженных активов российского ЦБ, а недавно стали обсуждать и возможность передачи доходов от личных активов российских инвесторов, замороженных в Euroclear и Clearstream. Недавно Euroclear отчитался, что за девять месяцев заработал почти три миллиарда евро прибыли на замороженных российских активах. 700 миллионов из них уже пошли в налоги Бельгии (там находится Euroclear), а для остальных доходов могут создать фонд и передать его Украине.

Всего по оценкам ЦБ на конец 2022 года оказались заморожены 5,7 триллиона рублей российских активов, из которых 1,1 триллиона принадлежат частным инвесторам. Некоторые из этих активов попытались выкупить брокеры. Например, в 2022 году «Тинькофф» выкупил заблокированную долю в одном из своих фондов и возобновил торговлю без сильной потери в цене. А осенью 2023 года запустились внебиржевые торги несколькими ETF-фондами компании FinEx, но продать их можно примерно в пять-шесть раз дешевле реальной рыночной стоимости входящих в них активов. В общем, после заморозки активов выход из них пока что становился возможен только в редких случаях и часто с огромной нерыночной скидкой. 8 ноября Путин подписал указ, по которому станет возможен обмен замороженных в России вложений иностранных инвесторов на замороженные активы россиян, — возможно, это изменит ситуацию.

Тем не менее у «СПБ биржи» и российских инвесторов есть шанс избежать такой же патовой ситуации. У западных контрагентов есть почти три месяца, чтобы завершить отношения с биржей. За это время биржа может договориться о переводе учета активов в другую юрисдикцию. А российские инвесторы смогут выйти из американских и европейских активов — при условии что «СПБ биржа» возобновит торги в ближайшее время. Акции вряд ли потеряют в цене — доля российских инвесторов в них довольно низкая.

Когда санкции вступят в силу, торговать американскими акциями через «СПБ биржу» станет невозможно. Скорее всего, европейскими тоже — обычно компании в США и ЕС соблюдают санкции друг друга в отношении России. А вот судьба гонконгских акций остается под вопросом.

В условиях потери своего основного иностранного рынка «СПБ биржа» может стремиться укрепить и расширить сотрудничество с азиатскими партнерами. Но здесь тоже есть риски: компании из Азии могут опасаться вторичных американских санкций за связь с Россией и отказываться от сотрудничества с «СПБ биржей». Многие китайские компании, которые сейчас представлены на бирже, тесно связаны с США торговыми отношениями. Для российских инвесторов покупка азиатских акций станет более рискованной, но в то же время останется единственным способом биржевых инвестиций не в российскую экономику.

Что будет с биржей

Полное прекращение торговли американскими акциями нанесет серьезный удар по бизнесу: в сентябре из общего оборота по иностранным бумагам в 2,42 миллиарда долларов 2,11 миллиарда пришлись на сделки по бумагам США.

Эти новости уже отразились на ожиданиях инвесторов: акции самой «СПБ биржи» упали примерно на 24% после новостей о санкциях. А 7 ноября стало известно, что гендиректор компании Роман Горюнов уходит со своего поста. Должность займет его первый заместитель Евгений Сердюков, который уже обозначил новую стратегию компании. Судя по его словам, в «СПБ бирже» не сильно рассчитывают на расширение торговли с азиатскими рынками: после решения проблем с потенциальными блокировками, биржа «сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке».

Опасаться, что биржа вообще закроется, пока вроде бы не стоит. Она выжила после начала войны, хотя рыночная стоимость и упала с 700 до 100 рублей за акцию. На этом фоне падение в 24% уже не кажется таким значительным.

А есть другие варианты купить зарубежные акции?

Есть, хоть и формально это запрещено.

С марта 2023 года в России действует указ президента, фактически запрещающий сделки по ценным бумагам с «лицами недружественных иностранных государств» на иностранных брокерских и банковских счетах. «Лицами недружественных иностранных государств» признаются все граждане и компании «недружественных стран» — то есть почти всех государств, широко представленных на мировом фондовом рынке, кроме континентального Китая.

Такие сделки можно провести только с одобрения специальной правительственной комиссии, получить которое простой частный инвестор вряд ли сможет. В указе президента говорится, что запрет касается «резидентов» России без уточнений. В законе о валютном контроле резидентами называются все граждане и люди с российским ВНЖ вне зависимости от того, где и как долго они живут. В медиа этот статус обычно называется «валютный резидент» и противопоставляется налоговому. Эксперты обычно также трактуют этот указ в отношении именно валютных резидентов, но указывают на коллизию: если россиянин живет за границей более 183 дней и перестает быть налоговым резидентом, он не обязан отчитываться ни о своих зарубежных счетах, ни о движении средств на них. Также есть законопроект, устанавливающий штраф за такие сделки в 20–40% от суммы сделки, но он пока не был принят. О случаях преследования за нарушение этого указа публично не сообщалось.

Тем не менее инвесторы из России ищут способы торговать на мировых рынках в обход российских законов и внешних санкций. Для этого обычно стараются открыть счет у иностранного брокера. Такой счет почти исключает риск санкций, но появляются другие риски — например, что сам брокер решит прекратить сотрудничество с инвесторами из России и закроет их счета. Или что из-за санкций у клиентов из России не останется способов пополнить или вывести средства.

Самый известный вариант — Interactive Brokers. Брокер продолжает работать с россиянами и позволяет пополнять счет с неподсанкционных российских банков. Но с лета прошлого года он вывел из обращения рубль, что сделало пополнение счета для россиян сложным из-за внутренних российских запретов на покупку и хранение валюты. А еще у SWIFT-переводов из российских банков очень большая минимальная комиссия, что делает небольшие пополнения невыгодными. Но даже на суммы от 10 тысяч долларов можно потерять около 3–4% на всех комиссиях и курсах конвертации.

Два других популярных варианта — Freedom Finance Global (часть казахстанского Freedom Holding, у которого был популярный брокер в России до 2022 года) и Just2Trade (кипрская компания от основателей одного из крупнейших российских брокеров «Финам»). Комиссии у этих брокеров могут отличаться, в зависимости от того, через какое из юридических лиц будет вестись торговля, но пополнить счет из России будет дешевле, чем в случае с валютным SWIFT-переводом. Так как инвестирующие россияне у этих компаний одна из основных аудиторий, риски закрытия счета за российский паспорт тут ниже, чем в у американских брокеров. Зато угроза санкций может нависнуть над самим брокером — например, Freedom Holding недавно обвиняли в обходе санкций за работу с клиентами из России.