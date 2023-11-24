На складе Wildberries полиция проверяет документы у сотрудников. Некоторым вручают повестки в военкомат 

На складе Wildberries в Электростали полиция проводит рейд. У сотрудников проверяют документы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ “Электросталь”. Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — говорится в сообщении компании.

В свою очередь, Baza утверждает, что сотрудники ОМОНа «отлавливают» там нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Некоторым задержанным, как пишет телеграм-канал, вручают повестки в военкомат.

Mash добавляет, что ранее «облава на мигрантов» также прошла в окрестностях склада. По данным телеграм-канала, 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу. Им выписали штрафы, а троих из них выдворили из страны.

Похожий рейд на складе Wildberries в Белой Даче полиция провела около двух месяцев назад, пишет Shot. Тогда, как сообщается, в военкоматы доставили 60 человек.

15 ноября силовики ворвались в воронежский ресторан «Форт». Тогда повестки вручили примерно 50 людям, которые родились в Азербайджане и получили российское гражданство. 18 ноября силовики провели рейд в мечети в Балашихе. У всех, кто выходил из здания после пятничной молитвы, проверяли документы. Некоторых верующих задержали и предложили им доехать до военкомата на специальном автобусе.

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