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В Воронеже 50 человек с приобретенным российским гражданством получили повестки во время застолья в ресторане

14:54 • 15.11.2023

Силовики ворвались в воронежский ресторан «Форт» и вручили повестки примерно 50 людям, родившимся в Азербайджане и получившим российское гражданство. Об этом сообщил источник «Вести Воронеж». 

По данным канала, посетители праздновали день рождения, когда силовики пришли в ресторан и начали проверять у них документы. В итоге большинству вручили повестки.

Собеседник канала «TV Губерния» уточнил, что повестки вручили тем людям, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Им, как утверждается, нужно прийти в военкомат для уточнения данных. В материале «Вести Воронеж» речь идет о повестках для прохождения срочной службы. 

В правоохранительных органах информацию пока не комментировали. 

В октябре правозащитница Валентина Чупик рассказала, что мигрантов из Центральной Азии обманом или запугиванием заставляют подписывать контракты на военную службу. По ее словам, в московском миграционном центре «Сахарово» во время медобследования, дактилоскопирования и оформления патентов мигрантам среди прочих бумаг дают военные контракты.

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