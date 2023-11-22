Певца Шарлота арестовали на 13 суток

Музыканта Шарлота, который был задержан сегодня утром в Санкт-Петербурге после возвращения из Еревана, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, назначив арест на 13 суток.

По версии Ленинского районного суда, Шарлот «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан». Шарлот вину признал.

В суде сообщили, что иных материалов в отношении Шарлота не поступало. Ранее утверждалось, что на певца планируют составить еще два протокола по статьям об умышленной порче паспорта и «дискредитации».

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