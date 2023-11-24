21-летнего участника антиправительственных протестов казнили в Иране

В Иране тайно казнили участника антиправительственных протестов 2022 года, сообщили источники Персидской службы Би-би-си. Правозащитная группа Hengaw подтверждает информацию о казни молодого человека. Иранские власти не подтверждают казнь.

К смертной казни Зохреванда приговорили за убийство члена Корпуса стражей исламской революции. На судебном процессе ему было отказано в адвокате.

21-летнего Милада Зохреванда казнили 23 ноября утром в тюрьме города Хамадан на западе Ирана. Зохреванд стал уже восьмым казненным участником прошлогодних протестов. К 13 годам заключения приговорили мать убитого в ходе протестов иранского протестующего — Джавада Захеди Сарави. Ее задержали в августе за акцию солидарности с семьями погибших во время протестов. Они вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба, и стали известны под лозунгом «Женщины, жизнь, свобода». В массовых столкновениях с силовиками погибли по меньшей мере 154 человека, еще тысячи были задержаны. Власти представляют эти события как беспорядки.

Доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отмечает, что в семи предыдущих случаях казни «судебное разбирательство не отвечало требованиям надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства».

В докладе генсека ООН указано, что «подсудимым часто отказывали в доступе к адекватному и своевременному юридическому представительству, а также имеются сообщения о принуждении к признанию вины, которые могли быть получены под пытками». В докладе есть информация и о числе смертных казней в стране — как минимум 419 человек были казнены за первые семь месяцев 2023 года. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

В Иране широко распространена смертная казнь. Такой приговор может грозить за множество статей — измена, убийство, изнасилование, вооруженное ограбление, похищение людей, незаконный оборот наркотиков и содомия. В прошлом году в стране казнили двух геев.

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