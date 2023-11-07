Суд в Иране приговорил женщину к смертной казни за супружескую измену. Об этом пишет The Associated Press (AP), ссылаясь на государственную газету IRAN.

Сообщается, что обвиняемая работала тренером в женском спортзале. Ее муж обратился в полицию в 2022 году, после того как обнаружил ее с любовником в своем доме. Об изменах жены он узнал с помощью установленных там камер видеонаблюдения.

Как пишет AP, иранский суд иногда приговаривает людей к смертной казни через побивание камнями за прелюбодеяние, но после апелляции это наказание могут смягчить. Женщина, о которой идет речь, также еще может обжаловать приговор. Ее любовника, как сообщается, приговорили к порке.

В Иране широко применяется смертная казнь. Такое наказание может грозить за измену, убийство, изнасилование, вооруженное ограбление, похищение людей, незаконный оборот наркотиков и содомию. Так, в прошлом году в стране казнили двух геев. В 2017 году суд приговорил женщину к смертной казни за супружескую измену, но сообщений об исполнении наказания с тех пор не было.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе отметил, что Иран казнит людей «тревожными темпами». По его словам, как минимум 419 человек приговорили к смертной казни за первые семь месяцев 2023 года. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

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