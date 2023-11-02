Мать убитого иранского протестующего приговорили к 13 годам тюрьмы за «богохульство» и «оскорбление верховного лидера Ирана»

В Иране к 13 годам лишения свободы приговорили Махсу Яздани — мать Джавада Захеди Сарави, убитого во время протестов в 2022 году. Об этом сообщает The Independent.

Адвокат Яздани Мейсам Мусави заявил, что Яздани дали пять лет за «богохульство», еще пять лет — за «подстрекательство», два года — за «оскорбление верховного лидера Ирана» и один год — за «распространение пропаганды против режима». В течения первых пяти лет у нее не будет права на досрочное освобождение.

Яздани задержали в августе за то, что она выразила солидарность с семьями погибших во время общенациональных протестов 2022 года. Они вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба.

Сын Яздани, 20-летний Мохаммада Джавада Захеди, предположительно был убит силами безопасности во время протестов против режима в северном городе Сари в сентябре прошлого года. Его мать, в том числе и через соцсети, пыталась добиться справедливого наказания для убивших ее сына.

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