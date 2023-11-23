МВД объявило в розыск политика Михаила Светова

МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова. На соответствующую карточку в базе ведомства обратила внимание «Медиазона».

Скриншот: «Медиазона»

Ранее Светов рассказал изданию, что на него завели уголовное дело. Он отметил, что в документе, который он получил из Следственного комитета, не уточнялось, по какой именно статье его преследуют.

В августе агентства ТАСС и РИА «Новости» писали, что против либертарианца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). По словам источников агентств, поводом для преследования стало видео с «публичным исполнением Световым песни», в которой «в положительном ключе» рассказывается о Степане Бандере. Как утверждал телеграм-канал «Осторожно, новости», речь идет о песне «Ах, Бандеро, український апостол!», исполненной в 2021 году.

По словам самого Светова, доносы из-за песни про Бандеру на него написали члены движения «Мужское государство», признанного российскими властями экстремистским.

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