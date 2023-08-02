Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Основанием для преследования стало то, что Светов публично исполнил песню, в которой «в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере». Как пишет ТАСС, Светов опубликовал видео с песней в чате либертарианцев в телеграме, а затем другие участники чата выложили ролик в публичный доступ.

В комментарии для основанного им издания «СВТВ» Светов связал уголовное преследование с голосовым сообщением, где он исполняет песню украинского артиста Ореста Лютого про Степана Бандеру.

По словам политика, он записал этот войс несколько лет назад. Тогда же сторонники «Мужского государства» Владислава Позднякова написали на него несколько доносов в Следственный комитет, добавил Светов.

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