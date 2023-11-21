Известный российский либертарианец Михаил Светов стал фигурантом уголовного дела, которое расследует СК. Об этом он сам рассказал «Медиазоне», сославшись на документ, присланный из ведомства.

По его словам, в бумаге не уточняется, по какой именно статье расследуется уголовное дело и есть ли у Светова в нем уже какой-либо статус.

В августе агентства ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писали, что против Светова возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК).

По словам источников, поводом для возбуждения дела стало видео с «публичным исполнением Световым песни», в которой «в положительном ключе» рассказывается о Степане Бандере. Как утверждал телеграм-канал «Осторожно, новости», речь идет о песне «Ах, Бандеро, український апостол!», исполненной в 2021 году.

По словам самого Светова, доносы из-за песни про Бандеру на него написали члены движения «Мужское государство», признанного российскими властями экстремистским.

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