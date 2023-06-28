Российские власти вывезли из Украины и передали под предварительную опеку более тысячи детей, выяснили «Важные истории». Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее утверждала, что в российские семьи устроили только 380 депортированных украинских детей.

«Важные истории» изучили отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год и выяснили, что под предварительную опеку в регионе было передано 1184 ребенка. Все они приехали «без законных представителей с территорий Донбасса и Украины».

Статус детей, вывезенных с оккупированных территорий, неизвестен. Издание предполагает, что это могут быть воспитанники детских домов или те, кто потерял родителей после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«В таком случае Львова-Белова занижает данные об украинских детях, отданных на воспитание в семьи, и под опекой у россиян находится в три раза больше депортированных детей», — пишут «Важные истори».

При этом издание отмечает, что неизвестно сколько из этих детей действительно остались в российских семьях. Временную опеку над ребенком могут назначить максимум на восемь месяцев. За это время необходимо оформить постоянную опеку.

«Скорее всего, не все из 1184 детей остались в Ростовской области, так как в отчете Минпросвещения говорится, что в 2022 году в этом регионе под предварительную опеку отдали только 534 ребенка. Это в два раза меньше, чем утверждает правительство Ростовской области. Вероятнее всего, остальные дети отправились в другие регионы», — говорится в статье.

Некоторые из этих детей могут находиться под опекой своих родственников из Украины. Например, ребенок мог въехать на территорию России с бабушкой или тетей. Тогда родственникам может понадобиться временное опекунство, чтобы перевезти ребенка через границу или получить положенные выплаты. Временное опекунство также оформляют над воспитанниками детских учреждений. В таком случае опекуном становится директор.

Издание подчеркивает, что выяснить, где сейчас находятся эти дети, сложно. Сколько из них сироты, а сколько находятся под опекой родственников — также неизвестно. Тем не менее «Важные истории» утверждают, что по открытым источникам удалось установить местонахождение 290 детей из Украины.

Они находятся в 23 регионах России. Больше всего, 47 человек — в Новосибирской области. В Московской области под опекой находятся как минимум 30 детей, в Калужской — 25 и еще 24 ребенка живут в Нижегородской области.

Кроме того, депортированных из Украины детей отправляли в Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградскую, Пензенскую, Ростовскую, Костромскую, Новгородскую и другие области.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

«Имеются разумные основания полагать, что господин Путин и госпожа Львова-Белова несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления», — говорится на сайте суда.

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