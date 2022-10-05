Зеленский сообщил, что ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Херсонской области. В оккупационной администрации заявили о «перегруппировке» российской армии

Украинские военные заняли Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую и Малую Александровки и Давыдов Брод Херсонской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются», — сказал президент Украины.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вслед за этим сказал, что российские военные проводят в регионе «перегруппировку», цель которой — «собраться с силами и нанести ответный удар».

Кроме того, по словам Зеленского, на этой неделе ВСУ освободили от «российского псевдореферендума» десятки городов и сел в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Президент также сообщил, что украинская армия продолжает «достаточно быстро и мощно» продвигаться на юге страны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинское военные начали наступление на Золотую Балку и Александровку. Больше в ведомстве не комментировали наступление.

Обновлено в 11:04. Добавлено заявление Стремоусова.

Источник: Владимир Зеленский, РИА «Новости»

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