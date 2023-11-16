В Сибири силовики угрожали родственницам мобилизованных из-за планировавшихся митингов — «Важные истории»

К нескольким родственницам мобилизованных из Кемеровской области и Красноярского края пришла полиция из-за того, что они состоят в чатах по возвращению военнослужащих домой, где обсуждались в том числе возможные митинги. Об этом пишут «Важные истории».

Женщина из Кемеровской области рассказала изданию, что силовики стали приходить к родственницам мобилизованных 15 ноября, известно о по крайней мере шести случаях. Их предупредили о штрафах за участие в несогласованных митингах, а некоторых заставили показать переписки в Telegram. После визита силовиков чат родственниц удалили.

«Не знаю, как нас нашли. Номера скрыты. Мы должны были в Кемерово собираться, но набралось всего 60 человек, и заявку не стали подавать. Сказали добавиться в чат Новосибирска. Не понимаю, зачем идти к нам, если в итоге пришел отказ, и мы больше никуда не собирались. Решили, видимо, на корню пресечь, вдруг мы пойдем на несанкционированный митинг, раз в санкционированном отказали», — сказала собеседница «Важных историй».

В новосибирском чате информация о планирующемся 19 ноября митинге появилась 13 ноября. 14-го там опубликовали отказ в проведении акции, подписанный вице-мэром Геннадием Захаровым, утверждавшим, что акция нарушает принципы законности. В итоге родственники решили провести некое собрание с представителями власти в закрытом помещении.

О доносе на телеграм-канал в поддержку новосибирских мобилизованных писал автор канала «Zлые Орки», предположительно принадлежащий участнику войны в Украине, инструктору по рукопашному и ножевому бою Данилу Шаргану, отмечают «Важные истории».

Издание выяснило, что на родственниц мобилизованных в Красноярском крае тоже оказывали давление. Одной из собеседниц издания позвонили силовики и спросили, состоит ли он в чате, на что она ответила, что уже нет.

Жены мобилизованных подавали заявки на проведение митингов в том числе в Москве и Петербурге. В последнем городе власти позвали их на закрытую встречу, где сообщили об отказе в проведении акции. В Красноярске заявительницы тоже получили отказ, после чего права администратора чата жен мобилизованных получила помощница депутата местного заксобрания Елены Пензиной Валентина Воронцова и удалила его.

Депутат заявила, что чат мобилизованных — проект Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, и прикрепила обращение к родственницам мобилизованных от историка из Красноярского педуниверситета и участника войны Олега Лютых. Он предложил женщинам «закрыть свои очаровательные ротики».

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