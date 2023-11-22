В Евросоюзе готовят план по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности — Bloomberg

В ЕС представили проект предоставления Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. В нем содержатся механизмы долгосрочной военной поддержки, обучения украинских войск и помощи в развитии оборонной промышленности страны.

Проект документа, с которым ознакомился Bloomberg, будет обсуждаться послами ЕС на этой неделе и лидерами блока в декабре. Он ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки».

В документ включены предложения об эффективном механизме поставок военной техники в Украину из ЕС и обучении украинских вооруженных сил. В Европе планируют расширить сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, в том числе для разминирования и обмена разведданными. ЕС окажет помощь Украине и в программе реформ, связанной с процессом вступления в страны союз. Отдельно прописана помощь для улучшения контроля за запасами оружия и боеприпасов.

По словам источника Bloomberg, анонимного дипломата ЕС, первоначальный план ЕС по выделению 20 миллиардов евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует провалиться. Некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях. В ЕС надеются по меньшей мере договориться о выделении 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по продолжению поддержки.

В документе говорится, что поддержка поставок оружия будет по-прежнему предоставляться через так называемый Европейский фонд мира.

В других планах лидеров ЕС на саммите в декабре — обсуждение рекомендации Европейской комиссии об официальном начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

Один из дипломатов сообщил агентству Bloomberg, что сейчас Венгрия блокирует различные потоки поддержки, поскольку хочет сперва обсудить свою общую стратегию с ЕС в отношении Украины.

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