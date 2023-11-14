Украина не получит миллион снарядов к марту из-за бюрократии и «плачевного состояния оборонной промышленности» Евросоюза

Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил это плохим состоянием оборонного комплекса ЕС.

«Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион боеприпасов не будет достигнута», — сказал Писториус, добавив, что страны ЕС продолжат наращивать производство.

В свою очередь, Кулеба, комментируя ситуацию со снарядами, отметил, что Киев «много и громко бьет в колокола». Он подчеркнул, что на поставки снарядов влияет не отсутствие политической воли в странах Евросоюза, а «плачевное состояние оборонной промышленности», а также «очень много несинхронизированных вещей» и «бюрократия».

«Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий», — сказал Кулеба.

В марте 2023 года Европейский союз пообещал за год предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Предполагалось, что сначала их будут поставлять за счет имеющихся запасов, а затем планировали постепенно заключать контракты и увеличивать мощности. Однако 10 ноября стало известно, что блок вряд ли выполнит эти обязательства.

О недостаточных темпах и объемах поставок снарядов Киеву в конце октября говорил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских снарядов. На данный момент мы доставили только 300 000. Тем временем Северная Корея доставила в Россию 350 000 единиц. У нас определенно есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею», — написал он в соцсети X.

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