В Нижегородской области власти предложили запретить аборты в частных клиниках

Нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил запретить частным клиникам региона проводить аборты, а также сократить разрешенный срок прерывания беременности с 12 до 8 недель.

Законопроект, вносящий эти поправки, рассмотрят нижегородские депутаты. Внимание на него обратил «Коммерсант». Как отмечают журналисты, он уже вызвал среди чиновников и жителей области споры.

По версии депутатов, в частных клиниках нет возможностей и навыков оказания медпомощи в случае осложнений, не соблюдается «неделя тишины», женщине не предоставляют консультации с психологом и юристом и не рассказывают о мерах соцподдержки.

Ранее частные клиники уже отказались от проведения абортов в нескольких регионах России. В Крыму руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации. В других регионах начали штрафовать за склонение к абортам – первой такой закон приняла Мордовия еще в августе. К принятию федерального закона о штрафах за склонение к проведению абортов призвал 13 ноября патриарх РПЦ Кирилл.

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