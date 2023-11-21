Власти США ввели санкции против двух российских военных, обвиняемых в военных преступлениях на территории оккупированной Киевской области в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Речь идет о полковнике российской армии Азатбеке Омурбекове и военнослужащем Данииле Фролкине. Как уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, теперь Омурбекову, Фролкину и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Весной 2022 года Азатбек Омурбеков командовал 64-й мотострелковой бригадой российской армии, которая в ходе боевых действий вошла на территорию Киевской области Украины.

Несколько месяцев спустя служивший под началом Омурбекова Фролкин рассказал журналистам «Важных историй» о злоупотреблениях командиров этого подразделения, а также о преступных приказах, которые они отдавали подчиненным. Так, Фролкин, в частности, признался, что по приказу вышестоящего офицера застрелил мирного жителя.

Позже о том, что Омурбеков отдавал приказы об убийствах мирного населения на оккупированных территориях, журналистам сообщили также несколько бывших сослуживцев Фролкина.

Его самого в марте 2023 года приговорили в России к пяти с половиной годам колонии по статье о распространении «фейков» о российской армии.

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