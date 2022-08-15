Российский солдат признался «Важным историям» в убийстве мирного жителя в Киевской области

Издание «Важные истории» поговорило с двумя российскими контрактниками, находившимися в поселке Андреевка Киевской области с конца февраля до начала апреля в составе 64-й мотострелковой бригады. Один из них признался в убийстве местного жителя. Всего российские военные оставили в Андреевке 13 мертвых тел с пулевыми ранениями.

Благодаря фотографиям на смартфоне, который военные отобрали у местного жителя, а потом бросили при отходе, изданию удалось идентифицировать четырех изображенных на них военных. «Важные истории» поговорили с двумя из них, Даниилом Фролкиным и Дмитрием Даниловым. Им обоим по 21 году.

Офис генпрокурора Украины ранее объявил, что подозревает Фролкина в нарушении законов и обычаев войны. В частности, в убийстве мирного жителя, краже автомобиля и хищении медалей у ветерана Второй мировой.

Изначально Фролкин отрицал свою причастность к убийствам, но затем сам перезвонил корреспонденту «Важных историй» и признался «во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов». Он также призвал принять меры к наказанию его командиров, в частности замкомандира бригады подполковника Андрея Прокурата, который, по словам Фролкина, «дал приказ расстреливать».

В марте командиры попросили Фролкина и еще нескольких солдат сопроводить их на обыске. В ходе обыска трое местных жителей показали свои дома. Но «в домах были не их фотографии. То есть, это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине в какой-то жил», — рассказал Фролкин. Также у этих троих гражданских нашли пачки гривен и долларов. Полковник Прокурат забрал себе деньги, а украинцев приказал убить. Фролкин признался в расстреле одного из них. «Важные истории» предполагают, что речь идет об убийстве Вадима Ганюка, Виталия Кибукевича и Руслана Яремчука 12 марта.

При этом Фролкин уверен, что убитый им человек передавал ВСУ координаты российских военных, из-за чего они несли потери: «Я понимаю, что месть — это хуевая фишка, но я мстил и понимал, на что я иду». Со слов солдата, это «единственный человек», которого он убил за время войны.

Что касается грабежей, то, по его словам, он и его товарищи брали в домах мирных жителей только «всякую фигню» вроде выпивки и продуктов. При этом он говорит, что старшие офицеры фурами вывозили из Украины одежду и бытовую технику. Он подтверждает эпизод с медалями, но говорит, что не воровал их: «Мы пришли, сфоткались и медали уложили назад».

На момент разговора с изданием в середине июля Фролкин находился в месте временной дислокации под Белгородом, затем уехал в Хабаровский край и оттуда подал рапорт на увольнение. «Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было», — говорит Фролкин. Он надеется, что его признание поможет уберечь от гибели его сослуживцев, которых продолжают бросать на передовую.

Данилов отрицает свою причастность к расстрелам гражданских и говорит, что вообще ничего не знает об этих убийствах. При этом он признает, что, находясь в Андреевке он и его сослуживцы искали людей, которые сообщали ВСУ координаты российских военных. Об их дальнейшей судьбе он говорит так: «Их, насколько мне известно, брали в плен, после чего передавали в верховные органы — да и все. Производился обычный допрос, после чего их возвращали обратно путем обмена военнопленных».

Вернувшись, Данилов написал рапорт об увольнении и больше ехать на войну не хочет.

Полное расследование «Важных историй»:

Источник: «Важные истории»