Российский военный Даниил Фролкин, который признался в убийстве мирного жителя в Украине, получил пять с половиной лет условно за «фейки» об армии

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам условно военнослужащего Даниила Фролкина по статье о «фейках» про российскую армию. Ранее он рассказал журналистам о военных преступлениях российских солдат в Украине, в том числе об убийстве мирного жителя украинского села, которое по приказу командира совершил он сам. Об этом сообщают «Важные истории».

Дело по статье о «фейках» против Фролкина возбудили в декабре прошлого года.

В августе 2022 года Фролкин рассказал «Важным историям» о военных преступлениях, которые российские солдаты совершили в селе Андреевка Киевской области. Кроме того, он признался в убийстве мирного жителя.

«Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов», — рассказал в августе Фролкин. Тогда же в разговоре с журналисткой «Важных историй» он отметил, что «так и не понял, за что и с кем он воевал» в Украине.

После этого Фролкин вернулся в Россию и уволился из армии, однако затем вернулся на службу. В Украине против российского военнослужащего возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. За это россиянину грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: «Важные истории»

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