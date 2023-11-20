Вице-губернаторов попросили следить за настроениями жен мобилизованных 

В подмосковном «Сенеже» прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и представителей региональных избиркомов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Его темой стали предстоящие выборы президента России.

На семинаре рассказали о темах, которые «зарубежные недоброжелатели» могут попытаться использовать «для дестабилизации ситуации внутри РФ». Одна из таких тем — настроения женщин, чьи близкие находятся на войне в Украине.

«С ними необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению», — рассказывают собеседники «Коммерсанта».

Издание The Insider со ссылкой на источник в одной из региональных администраций сообщает, что тема «работы» с женами мобилизованных — одна из приоритетных для губернаторов, и об этом им постоянно напоминают в администрации президента.

«Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», — сказал собеседник издания.

В социальных сетях все чаще появляются призывы родственников мобилизованных к организации встреч в регионах. В Новосибирске на такую встречу жен мобилизованных с чиновниками вчера не пустили СМИ, а сегодня в Петербурге чиновники запретили организовывать митинг, который планировали собрать жены военных.

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