Певца Мамута Усеинова, задержанного в ходе облавы в мечети, отправили в воинскую часть

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова, задержанного в ходе облавы в мечети в Котельниках, отправили в воинскую часть. Об этом сообщает телеграм-канал Astra, ссылаясь на представителя Усеинова.

«Он уже доставлен в войсковую часть 19612 в Наро-Фоминске Московской области. Насильно поместили в автобус и отвезли», — сказал собеседник телеграм-канала. Он добавил, что у Усеинова отобрали телефон.

Накануне сам певец в своем телеграм-канале сообщил, что его вместе с другими верующими задержали сотрудники ОМОНа, которые ворвались в мечеть в Котельниках во время пятничной молитвы.

По словам Усеинова, задержанных привезли в военкомат, где провели медкомиссию, а затем потребовали от них подписать контракты с Минобороны, в противном случае угрожая тюрьмой.

Усеинов и еще несколько задержанных подписывать контракты отказались, ему и другим отказникам сказали, что дальше с ними «будет общаться СК».

По данным Astra, Усеинов получил российское гражданство в 2014 году. На срочную службу в армию его не призывали, так как он имел отсрочки по здоровью и учебе.

В свою очередь, телеграм-канал Baza писал, что в мае Усеинову пришла повестка, но он уведомил военкомат о назначенной на сентябрь операции, после чего повесток ему больше не присылали.

В октябре 2023 года лишать приобретенного российского гражданства, если человек отказывается участвовать в войне в Украине, предложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее он же называл целесообразным «рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач СВО».

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