Нахождение в колонии для Саши Скочиленко смертельно опасно — СПЧ

Нахождение в колонии для Саши Скочиленко смертельно опасно. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

Она назвала чудовищной ситуацию со Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела против нее стала антивоенная акция, в ходе которой Скочиленко заменила ценники в одном из магазинов Петербурга на наклейки с информацией о войне в Украине.

«Про болезнь Александры с самого начала знали, что у нее есть непереносимость продуктов, что у нее есть еще там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально», — напомнила Меркачева..

«Когда избрали такую жесткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора… <…> Поэтому я считаю, что, в целом, ее пребывание в колонии для нее смертельно опасно. Я уже не говорю про этап — период, когда человека этапируют, это может длиться точно не один день, это может длиться неделями», — добавила она.

Еще один члена Совета по правам человека Александр Брод пообещал обратиться к к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить Скочиленко надлежащим питанием в колонии.

В свою очередь, Меркачева сказала, что на следующей встрече с Владимиром Путиным предложит ему поддержать законопроект, запрещающий отправлять в СИЗО людей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее врачи написали Владимиру Путину открытое письмо с требованием немедленно освободить Скочиленко.

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