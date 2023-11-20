МВД не нашло экстремизма в предложении Симоньян устроить ядерный взрыв над Сибирью

МВД не нашло экстремизма в предложении Маргариты Симоньян устроить ядерный взрыв над Сибирью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который отправлял соответствующий запрос силовикам.

«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — говорится в ответе ведомства, фотографию которого опубликовал Ступин.

«Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить», — прокомментировал депутат, имея в виду антивоенную акцию художницы Саши Скочиленко, за которую ее приговорили к семи годам колонии.

В октябре 2023 года глава телеканала RT Маргарита Симоньян сказала в его эфире, что «где-нибудь над Сибирью» можно устроить «термоядерный взрыв». Она пояснила, что это не приведет к последствиям на земле, но станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом, пытающемся «руками Украины» «задушить Россию».

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