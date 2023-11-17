Власти Норвегии допустили закрытие КПП на границе с Россией

Норвегия может закрыть «Стурскуг» — единственный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом сообщила NTB глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель.

«Трафик очень низкий и был низким на протяжении всей осени. Но мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, в случае необходимости нам придется закрыть границу на короткое время», — сказала она.

Ранее Эстония заявила, что может закрыть погранпереходы на границе с Россией. Окончательное решение уже приняла Финляндия — в ночь на 18 ноября закроются четыре крупнейших КПП на финско-российской границе. Они прекратят свою работу до 18 февраля.

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