Директор Большого театра уволился по собственному желанию 

Директор Большого театра Владимир Урин уволился по собственному желанию. Заявление он написал на имя председателя правительства Михаила Мишустина, а тот одобрил эту просьбу, пишет Forbes, ссылаясь на неназванный источник.

В самом театре отказались комментировать перестановки, пишет «Интерфакс». Ранее на этой неделе «Известия», «Фонтанка» и РБК сообщили, что Большой театр вместо Урина, который занимал должность директора с 2013 года, может возглавить руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. СМИ пишут, что, вероятно, он будет совмещать две должности.

В конце марта 2022 года Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей ранее Дирекцией императорских театров.

В свою очередь, «Фонтанка» напоминает, что Гергиев еще в 2013 году просил Путина создать Национальный центр искусств, который объединил бы Мариинский театр, Петербургскую консерваторию, Академию балета им. Вагановой и Зубовский институт. Он планировал возглавить это объединение.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину имена противников войны начали исчезать с афиш Большого театра. Их спектакли также исключали из репертуара. В середине сентября Урин признал это, отметив, что антивоенные высказывания вызывают «очень серьезную негативную реакцию».

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