«Шизофрения, как и было сказано». Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» режиссера Кирилла Серебренникова

Большой театр отменил показы балета «Герой нашего времени» режиссера Кирилла Серебренникова, которые должны были пройти 5, 6 и 7 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Как говорится в сообщении, вместо «Героя нашего времени» покажут балет «Мастер и Маргарита». Причины замены в театре не уточнили, добавив лишь, что ранее купленные билеты на представления остаются действительными.

«Шизофрения, как и было сказано», — прокомментировал отмену своих постановок сам Серебренников.

22 июля 2015 года в Большом театре прошла премьера балета «Герой нашего времени» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, а в 2016 году балет стал лауреатом «Золотой маски».

Позже «Героя нашего времени» убрали из программы Большого, в марте прошлого года все же вернули, но без указания имени Серебренникова на афише и сайте театра.

Источники: Большой театр, Кирилл Серебренников

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