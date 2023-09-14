В Большом театре признали, что убирали с афиш имена противников войны в Украине 

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью «Российской газете» признал, что имена противников войны в Украине убирали с афиш и исключали из репертуара их спектакли.

«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезли с афиш. <...> Наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара», — сказал он.

В марте 2023 года Большой театр отменил три показа балета «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова. А перед этим с афиш и сайта убрали имя режиссера. В апреле из репертуара Большого также убрали балет Серебренникова «Нуреев». Урин тогда объяснил это решение законом о «пропаганде ЛГБТ».

В августе Большой театр отменил постановку опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия» режиссера Александра Молочникова. Это произошло из-за письма депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, который требовал приостановить контракт с режиссером до выяснения его позиции по поводу войны в Украине.

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