Поддержать
Новости

В Большом театре признали, что убирали с афиш имена противников войны в Украине 

12:30 • 14.09.2023

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью «Российской газете» признал, что имена противников войны в Украине убирали с афиш и исключали из репертуара их спектакли.  

«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезли с афиш. <...> Наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара», — сказал он. 

В марте 2023 года Большой театр отменил три показа балета «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова. А перед этим с афиш и сайта убрали имя режиссера. В апреле из репертуара Большого также убрали балет Серебренникова «Нуреев». Урин тогда объяснил это решение законом о «пропаганде ЛГБТ». 

В августе Большой театр отменил постановку опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия» режиссера Александра Молочникова. Это произошло из-за письма депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, который требовал приостановить контракт с режиссером до выяснения его позиции по поводу войны в Украине. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»