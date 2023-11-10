ВСУ контролируют дорогу Олешки-Новая Каховка как минимум на двух участках — ISW

Вооруженные силы Украины контролируют дорогу Олешки-Новая Каховка как минимум на двух участках. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Дорога находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Херсона. Также, по информации Машовца, ВСУ «установили постоянный контроль позиций от Антоновского железнодорожного моста севернее Поймы до Антоновского автодорожного моста севернее Олешек». Это примерно в семи километрах от Херсона и в четырех — от реки Днепр.

Ссылаясь на российских провоенных блогеров, ISW пишет, что украинские военные теперь контролируют новые позиции в Крынках. Также они штурмовали российские позиции к югу и юго-западу от этого населенного пункта.

«Российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на текущие украинские операции на востоке Херсонской области, одновременно проводя оборонительные операции на западе Запорожской области и поддерживая другие наступательные усилия на востоке Украины», — говорится в сводке ISW.

В начале ноября 2022 года российские войска были вынуждены отступить из Херсона. Они заняли левый берег Днепра, который соединяется с аннексированным Крымом.

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