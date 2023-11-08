Вывезенному из оккупированного Мариуполя украинскому подростку выдали повестку в российский военкомат

17-летнему украинцу Богдану Ермохину, которого вывезли из оккупированного Мариуполя и передали под опеку в российскую семью, выдали повестку в военкомат. Туда он должен явиться 19 декабря 2023 года — спустя месяц после того, как ему исполнится 18 лет. В Украине у Богдана есть близкие родственники и опекун, а сам он заявлял, что хочет вернуться на родину, однако сделать это ему так и не позволили. Об этом пишет украинское издание «Грати», ссылаясь на украинского адвоката сестры Богдана Катерину Бобровскую.

«У меня больше нет сомнений в планах России. Когда Богдану исполнится 18 лет через три недели, он уже будет совершеннолетним, и, скорее всего, его отправят служить в российскую армию», — сказала она.

Факт получения повестки Русской службе Би-би-си подтвердила Ирина Рудницкая, под чью опеку подростка передали после депортации из Мариуполя. Она утверждает, что в военкомат Богдана пригласили для сверки данных: «Он студент, и у него отсрочка. И если что, срочники не участвуют в СВО».

По словам Бобровской, в октябре этого года она направила обращение российским уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с очередной просьбой вернуть Богдана Ермохина в Украину, где законным опекуном является его сестра Валерия. Она отметила, что после этого Москалькова лично встретилась с Богданом и Ириной Рудницкой. Там Москалькова спросила подростка, хочет ли он вернуться в Украину. Богдан ответил, что хочет.

В то же время в конце августа на встрече с российской уполномоченной по правам ребенка Богдан говорил, что хочет остаться в приемной семье в России. Позже он рассказал родным, что сделал это, так как ему угрожали отправкой в психиатрическую больницу. Тем не менее, Богдан на встрече с Львовой-Беловой оговорился, что хочет оставаться в России лишь до совершеннолетия.

Бобровская также рассказала, что с 2022 года Богдан несколько раз самостоятельно пытался вернуться в Украину. Об одной такой попытке в апреле сообщала и Львова-Белова. По ее словам, российские силовики задержали Богдана на границе с Беларусью. Его якобы обманом хотели вывезти некие украинские кураторы, которые угрожали его сестре, а его самого заставили записать и прислать видео о том, что он хочет вернуться в Украину.

Из Мариуполя Богдана вместе с еще 30 детьми вывезли в мае 2022 года российские военные. Львова-Белова называла этих украинских детей бездомными, несмотря на то, что Богдан до депортации учился в колледже, директор которого был его официальным опекуном. В России Богдана отдали под опеку в семью Рудницких, в которой, кроме него, воспитываются еще 13 детей.

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