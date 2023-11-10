Украинский подросток, которого вывезли из оккупированного Мариуполя, попросил Зеленского вернуть его домой 

Украинский подросток Богдан Ермохин, которого вывезли из оккупированного Мариуполя, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. Видео выложила его адвокат Катерина Бобровская.

«Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой», — говорит подросток. В свою очередь, Бобровская попросила Зеленского лично проконтролировать «возвращение ребенка в Украину».

На этой неделе стало известно, что Ермохину выдали повестку в российский военкомат. Он должен будет явиться туда спустя месяц после своего совершеннолетия — ​​19 декабря 2023 года. По словам его российского опекуна Ирины Рудницкой, в военкомат Ермохина пригласили для сверки данных.

Богдана Ермохина вывезли из оккупированного Мариуполя российские военные в мае 2022 года. Там подросток учился в колледже. После смерти родителей его опекуном стал директор учреждения, а теперь законным опекуном является его сестра Валерия. Несмотря на это Ермохина передали в приемную семью в Подмосковье.

Как ранее рассказала Бобровская, с 2022 года Ермохин несколько раз пытался вернуться в Украину. Один раз его задержали на границе с Беларусью.

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