С февраля 2022 года в России оказалось более 700 тысяч детей из Украины. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. По ее словам, большинство несовершеннолетних прибыли с родителями и другими родственниками.

Львова-Белова отчиталась, что всего с начала полномасштабного вторжения Россия «приняла» около 4,8 миллионов жителей Украины, в том числе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам уполномоченной, среди прибывших в Россию несовершеннолетних было полторы тысячи воспитанников детских домов. 228 детей из ДНР и 92 ребенка из ЛНР были устроены под опеку в российские приемные семьи.

Омбудсмен утверждает, что в начале осени прошлого года «в связи с обстановкой на линии фронта» родители из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также с других территорий «добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий». Львова-Белова говорит, что санатории и организации отдыха и оздоровления аннексированного Крыма и Краснодарского края приняли этих детей «по доверенностям от родителей».

По данным украинского проекта «Дети войны», с начала войны из Украины было вывезено 19,5 тысяч детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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