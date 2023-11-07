Навального в 22 раз отправили в штрафной изолятор. Вне ШИЗО он провел только одну ночь

Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-6 в Мелехово, в 22 раз отправили в штрафной изолятор. Сообщение об этом появилось в соцсетях политика.

«Из ШИЗО выпустили только на одну ночь и сразу снова дали 15 суток. Основание: “Протестуя против изъятия письменных принадлежностей, осужденный Навальный отказался покидать свою комнату и входить в иные помещения, в которые его доставляли. В связи с этим к нему 4 раза в течение дня была применена физическая сила”», — говорится в посте.

В конце октября Навальный не появился на очередном судебном заседании по своему иску к колонии. Он отказался выходить из камеры после того, как у него отобрали письменные принадлежности. На следующий день, 24 октября, его поместили в ШИЗО на 12 суток из-за «таинственного рапорта». Политик якобы унизил достоинство тюремного прапорщика.

Всего Навальный находится в заключении больше тысячи дней. Из них, с учетом нового наказания, он проведет в ШИЗО 251 сутки. В конце сентября Навального на год перевели в единое помещение камерного типа — это самое суровое наказание, предусмотренное в колониях.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.