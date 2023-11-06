Власти ЕС заявили о необычайном всплеске антисемитизма в Европе

Еврокомиссия выступила с осуждением антисемитских акций и выразила поддержку еврейским общинам Европы. В опубликованном заявлении отмечается, что всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе в последние дни достиг необычайного уровня.

В заявлении говорится, что происходящее «напоминает о некоторых самых мрачных временах в истории», а «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». «Бутылки с зажигательной смесью бросили в синагогу в Германии, звездами Давида разрисовали здания во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, произошли нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют ненавистнические лозунги в адрес евреев», — отметили в Еврокомиссии. Там добавили, что антисемитские выступления наблюдаются не только в европейских, но и в других странах мира.

В Еврокомиссии подчеркнули, что антисемитские поступки идут вразрез со всем, за что выступает Европа. «Еврей, мусульманин, христианин — никто не должен жить в страхе дискриминации или насилия из-за своей религии или идентичности», — говорится в заявлении.

Антиизраильские акции и выступления начались по всему миру в октябре после того, как израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, ставшей ответом на нападение боевиков ХАМАСа, жертвами которого стали по меньшей мере 1400 израильтян.

В конце октября толпа погромщиков взяла штурмом аэропорт в Махачкале, куда должен был прилететь самолет из Израиля. Участники погрома врывались в помещения аэропорта, пытались проникнуть на борт самолета и проверяли документы у прибывших пассажиров, чтобы найти среди них евреев.

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