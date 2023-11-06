Путин посетит Казахстан 9 ноября 

Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Там уточнили, что главы двух государств проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Также планируется, что Путин и Токаев в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Поездка в Казахстан станет третьим зарубежным визитом Путина после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, обвинив в причастности к депортации украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий.

В октябре Путин съездил на саммит стран СНГ в Бишкек, а затем посетил с официальным визитом Китай.

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