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Владимир Путин прилетел в Пекин

09:14 • 17.10.2023

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай, передает РИА «Новости». Утром 17 октября его самолет приземлился в Пекине.

Как сообщается, Путин примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь», на который, кроме него, приглашены лидеры еще 130 стран мира. На полях форума Путин планирует провести встречи с  президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, премьер-министром Таиланда и китайским лидером Си Цзиньпином.

Визит Путина в Китай стал вторым после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, обвинив в причастности к депортации украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий.

В начале октября Путин посетил саммит стран СНГ в Бишкеке.

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