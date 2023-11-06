Прокуратура начала проверку по делу похищенной силовиками чеченской девушки

Прокуратура начала проверку по делу похищенной чеченскими силовиками Седы Сулеймановой. Об этом сообщает Кризисная группа СК SOS.

По данным правозащитников, на прошлой неделе прокуратура Санкт-Петербурга опросила жениха Сулеймановой Станислава Кудрявцева, который ранее обращался в связи с похищением своей невесты в аппарат Уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

Также, как пишет СК SOS, с заявлениями в надзорные органы по поводу похищения Сулеймановой обратились в общей сложности более 900 человек. Ответить на них ведомство обязано в течение 30 дней. Однако многие обратившиеся уже получили уведомление, что заявление передано в прокуратуру Чечни. Тем не менее правозащитники призывают продолжать писать заявления с требованием провести проверку с помощью онлайн-формы.

В августе Седу Сулейманову, сбежавшую от родственников из-за насилия и угроз убийством в семье, местные полицейские забрали из квартиры в Петербурге, где она жила со своим женихом. Затем ее передали чеченским силовикам, которые увезли ее обратно в Чечню. Там ее отдали родственникам, после чего Сулейманова перестала выходить на связь с правозащитниками, адвокатами и Кудрявцевым.

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