Еще 17 моряков, служивших на затонувшем крейсере «Москва», признаны погибшими

Суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков, служивших на крейсере «Москва», который затонул 14 апреля после ракетного обстрела со стороны украинских военных.

Соответствующая информация появилась в картотеке суда. На это обратило внимание издание «Агентство.Новости».

Опубликованные судебные решения относятся к делам о признании граждан «безвестно отсутствующим или об объявлении умершими». Заявителями по этим делам указаны командир войсковой части 42948 — части крейсера «Москва», а также родители погибших военных. 16 дел были рассмотрены в июне-августе, еще одно — в сентябре. По 12 делам решение уже вступило в законную силу.

Ранее отец одного из погибших на крейсере «Москва» моряков Дмитрий Шкребец подтвердил «Агентству», что его сына Егора Шкребца признали погибшим.

«Прошли закрытые суды по заявлениям родителей о признании пропавших сыновей погибшими. Все остальные пропавшие моряки, родители которых такие заявления не писали, автоматически признаются погибшими по прошествии 6 месяцев», — написал он. По словам Шкребца, интересы семей в суде представляли военная прокуратура и командование части.

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля. Как сообщало российское Минобороны на борту корабля произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. После этого поврежденное судно во время буксировки в порт попало в шторм и затонуло. До сих пор российское военное ведомство официально признавало гибель лишь одного моряка из экипажа крейсера. Еще 27 числились пропавшими без вести.

В свою очередь, представители украинской стороны утверждали, что крейсер «Москва» затонул после того, как был успешно атакован двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Эту версии также подтверждали и представители Пентагона.

Источник: «Агентство.Новости»

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