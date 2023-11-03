В Москве по подозрению в мошенничестве задержали торговца «образовательными курсами» Аяза Шабутдинова

В Москве задержали известного блогера Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов, передает ТАСС.

Shot без ссылки на источник пишет, что Шабутдинова задержали в съемной квартире после того, как он прилетел из Вены. Последнюю сторис оттуда он опубликовал вечером 2 ноября. Также, по данным телеграм-канала, сегодня Шабутдинова планировал запустить новый курс.

В октябре Shot сообщал, что на Шабутдинова якобы подал в суд инвестор из Свердловской области, который требует взыскать с известного инфобизнесмена 1,5 миллиона рублей, вложенных в его компанию «Like Центр».

В «Like Центре» изданию «Подъем» сообщили, что у них нет информации по поводу задержания Шабутдинова, а его помощница подтвердила, что он находится в России, но заявила, что но не задержан, а «работает».

Аяз Шабутдинов — блогер-миллионник и коуч. Он продает мотивационные курсы и тренинги, обещая научить любого человека зарабатывать большие деньги. Их стоимость может варьироваться от нескольких сотен тысяч до пяти миллионов рублей. В соцсетях он называет себя миллиардером и «основателем бизнес-школы нового поколения». В инстаграме на Шабутдинова подписаны почти два миллиона человек, в ютьюбе — еще 314 тысяч.

Кроме того, он создал образовательную компанию для предпринимателей Like Центр, а также является сооснователем сети кофеен Coffee Like.

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